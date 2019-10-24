Кандрева: надо продолжать в том же духе — «Интер» на правильном пути

Полузащитник «Интера» Антонио Кандрева прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (2:0).
«Ощущаем должный прилив сил, жажду становиться лучше и сражаться совместными усилиями ради команды. Надо продолжать в том же духе — мы на правильном пути. Проблема заключалась в том, что в первых двух матчах мы не лучшим образом распоряжались своими моментами. Сегодня же мы сделали всё как надо.
Мы можем отпраздновать эту победу до полуночи, а затем начнём готовиться к матчу, который будет у нас в выходные. Главное, оставаться собранными, не терять концентрацию, потому что тогда начнутся проблемы. Знаем, что по-прежнему сохраняем шансы на выход из группы», — приводит слова Кандревы пресс-служба УЕФА.
«Барселона», набрав семь очков, лидирует в турнирной таблице группы F. «Интер» и «Боруссия» (4) — делят 2–3 места, «Славия» (1) — на 4-м месте.
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