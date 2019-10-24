Конте: «Интер» теперь жив и ведёт борьбу за выход в плей-офф Лиги чемпионов

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Боруссией Д». Миланцы на своём поле одержали победу со счётом 2:0.

«Боруссия» изменила схему игры, они перешли на игру в пять защитников, это означает, что они нас боялись, стремились отзеркалить нашу расстановку. Мы готовились к очень сложному матчу. Нам удалось хорошо адаптироваться. После перерыва «Боруссия» вернулась к 4-2-3-1, мы снова адаптировались и контролировали игру.

Мы готовились к тому, чтобы прессинговать соперника в определённых частях поля. И после изменения схемы нам было сложнее это делать. Я объяснял ребятам, что главное не терять мяч в центре поля, ведь оттуда они начинали контратаки.

Играть с «Боруссией» сложно, это очень сильная команда. Нам по-прежнему будет не просто выйти в плей-офф, но теперь мы живы и ведём борьбу», — цитирует Конте Football Italia.