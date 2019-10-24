«Фламенго» с Витиньо стал вторым финалистом Кубка Либертадорес

В ответном полуфинальном матче Кубка Либертадорес «Фламенго» принимал «Гремио». Встреча прошла на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро и завершилась со счётом 5:0.



Хозяевам удалось выйти вперёд лишь под занавес первого тайма. На 42-й минуте точным ударом отличился нападающий Бруно Энрике. В начале второй половины встречи, на 46-й минуте, форвард Габриэл удвоил преимущество «Фламенго», а спустя 10 минут он оформил дубль, доведя счёт до разгромного. До финального свистка хозяева забили ещё дважды. По голу на свой счёт записали защитники Пабло Мари и Родриго Кайо.



В составе хозяев на 74-й минуте на замену вышел нападающий Витиньо, ранее выступавший за ЦСКА.



Первый матч команд завершился со счётом 1:1. Таким образом, в финал Кубка Либертадорес пробился «Фламенго», по сумме двух встреч одержавший победу со счётом 6:1.



В решающем матче турнира бразильской команде предстоит сыграть с «Ривер Плейт», который ранее одолел «Боку Хуниорс».

