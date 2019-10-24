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«Фламенго» с Витиньо стал вторым финалистом Кубка Либертадорес

«Фламенго» с Витиньо стал вторым финалистом Кубка Либертадорес
Футбол / Южная Америка 0

В ответном полуфинальном матче Кубка Либертадорес «Фламенго» принимал «Гремио». Встреча прошла на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро и завершилась со счётом 5:0.

Хозяевам удалось выйти вперёд лишь под занавес первого тайма. На 42-й минуте точным ударом отличился нападающий Бруно Энрике. В начале второй половины встречи, на 46-й минуте, форвард Габриэл удвоил преимущество «Фламенго», а спустя 10 минут он оформил дубль, доведя счёт до разгромного. До финального свистка хозяева забили ещё дважды. По голу на свой счёт записали защитники Пабло Мари и Родриго Кайо.

В составе хозяев на 74-й минуте на замену вышел нападающий Витиньо, ранее выступавший за ЦСКА.

Первый матч команд завершился со счётом 1:1. Таким образом, в финал Кубка Либертадорес пробился «Фламенго», по сумме двух встреч одержавший победу со счётом 6:1.

В решающем матче турнира бразильской команде предстоит сыграть с «Ривер Плейт», который ранее одолел «Боку Хуниорс».

Кубок Либертадорес. 1/2 финала. 1-й матч
24 октября 2019, четверг. 03:30 МСК
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Окончен
5 : 0
Гремио
Порту-Алегри, Бразилия
1:0 Энрике – 42'   2:0 Габриэл – 46'   3:0 Габриэл – 56' (пен)   4:0 Пабло Мари – 67'   5:0 Кайо – 71'
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