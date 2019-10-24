Автор дубля в ворота «Локомотива» Дибала претендует на звание игрока недели в ЛЧ
УЕФА на своём официальном сайте запустил голосование за лучшего футболиста минувшей игровой недели в Лиге чемпионов.
В число претендентов на приз попали нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг, форвард «Ювентуса» Пауло Дибала и хавбек «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен.
Мбаппе и Стерлинг в 3-м туре Лиги чемпионов стали авторами хет-триков в ворота «Брюгге» (5:0) и «Аталанты» (5:1) соответственно. Дибала и Окслейд-Чемберлен в свою очередь отличились дублями, пострадали «Локомотив» (2:1) и «Генк» (4:1) соответственно.
С положением команд в группах Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание матчей можно посмотреть, перейдя по ссылке.
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