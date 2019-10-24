Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Автор дубля в ворота «Локомотива» Дибала претендует на звание игрока недели в ЛЧ

Автор дубля в ворота «Локомотива» Дибала претендует на звание игрока недели в ЛЧ
Футбол / Лига чемпионов 0

УЕФА на своём официальном сайте запустил голосование за лучшего футболиста минувшей игровой недели в Лиге чемпионов.

В число претендентов на приз попали нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг, форвард «Ювентуса» Пауло Дибала и хавбек «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен.

Мбаппе и Стерлинг в 3-м туре Лиги чемпионов стали авторами хет-триков в ворота «Брюгге» (5:0) и «Аталанты» (5:1) соответственно. Дибала и Окслейд-Чемберлен в свою очередь отличились дублями, пострадали «Локомотив» (2:1) и «Генк» (4:1) соответственно.

С положением команд в группах Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание матчей можно посмотреть, перейдя по ссылке.

Португальцы обошли нас в рейтинге УЕФА. Объясним, что это значит
Всё плохо.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019