Лига Европы: расписание матчей 3-го тура

Сегодня, 24 октября, состоятся матчи 3-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.



Пройдут следующие встречи:



«Карабах» (Азербайджан) – АПОЭЛ (Кипр) – 19:55 мск

«Порту» (Португалия) – «Рейнджерс» (Шотландия) – 19:55 мск

«Янг Бойз» (Швейцария) – «Фейеноорд» (Нидерланды) – 19:55 мск

ЦСКА (Россия) – «Ференцварош» (Венгрия) – 19:55 мск

«Лудогорец» (Болгария) – «Эспаньол» (Испания) – 19:55 мск

«Гент» (Бельгия) – «Вольфсбург» (Германия) – 19:55 мск

«Сент-Этьен» (Франция) – «Александрия» (Украина) – 19:55 мск

«Рома» (Италия) – «Боруссия» (Мёнхенгладбах, Германия) – 19:55 мск

«Истанбул Башакшехир» (Турция) – «Вольфсберг» (Австрия) – 19:55 мск

«Бешикташ» (Турция) – «Брага» (Португалия) – 19:55 мск

«Слован» (Словакия) – «Вулверхэмптон» (Англия) – 19:55 мск

«Партизан» (Сербия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 19:55 мск

«АЗ Алкмар» (Нидерланды) – «Астана» (Казахстан) – 19:55 мск

«Севилья» (Испания) – «Дюделанж» (Люксембург) – 22:00 мск

«Динамо» (Киев, Украина) – «Копенгаген» (Дания) – 22:00 мск

«Мальмё» (Швеция) – «Лугано» (Швейцария) – 22:00 мск

«Хетафе» (Испания) – «Базель» (Швейцария) – 22:00 мск

«Трабзонспор» (Турция) – «Краснодар» (Россия) – 22:00 мск

«Спортинг» (Португалия) – «Русенборг» (Норвегия) – 22:00 мск

ПСВ (Нидерланды) – ЛАСК (Австрия) – 22:00 мск

«Селтик» (Шотландия) – «Лацио» (Италия) – 22:00 мск

«Ренн» (Франция) – «ЧФР Клуж» (Румыния) – 22:00 мск

«Арсенал» (Англия) – «Витория Гимарайнш» (Португалия) – 22:00 мск

«Айнтрахт» (Германия) – «Стандард» (Бельгия) – 22:00 мск



С расписанием нынешнего розыгрыша Лиги Европы можно ознакомиться на «Чемпионате». Положение команд в группах можно посмотреть, перейдя по ссылке.

«Это «Спартак» Венгрии». Агент Варга – о сопернике ЦСКА Про Чалова, Реброва и Бердыева тоже есть.