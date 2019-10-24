Лига Европы: расписание матчей 3-го тура

Сегодня, 24 октября, состоятся матчи 3-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.
Пройдут следующие встречи:
«Карабах» (Азербайджан) – АПОЭЛ (Кипр) – 19:55 мск
«Порту» (Португалия) – «Рейнджерс» (Шотландия) – 19:55 мск
«Янг Бойз» (Швейцария) – «Фейеноорд» (Нидерланды) – 19:55 мск
ЦСКА (Россия) – «Ференцварош» (Венгрия) – 19:55 мск
«Лудогорец» (Болгария) – «Эспаньол» (Испания) – 19:55 мск
«Гент» (Бельгия) – «Вольфсбург» (Германия) – 19:55 мск
«Сент-Этьен» (Франция) – «Александрия» (Украина) – 19:55 мск
«Рома» (Италия) – «Боруссия» (Мёнхенгладбах, Германия) – 19:55 мск
«Истанбул Башакшехир» (Турция) – «Вольфсберг» (Австрия) – 19:55 мск
«Бешикташ» (Турция) – «Брага» (Португалия) – 19:55 мск
«Слован» (Словакия) – «Вулверхэмптон» (Англия) – 19:55 мск
«Партизан» (Сербия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 19:55 мск
«АЗ Алкмар» (Нидерланды) – «Астана» (Казахстан) – 19:55 мск
«Севилья» (Испания) – «Дюделанж» (Люксембург) – 22:00 мск
«Динамо» (Киев, Украина) – «Копенгаген» (Дания) – 22:00 мск
«Мальмё» (Швеция) – «Лугано» (Швейцария) – 22:00 мск
«Хетафе» (Испания) – «Базель» (Швейцария) – 22:00 мск
«Трабзонспор» (Турция) – «Краснодар» (Россия) – 22:00 мск
«Спортинг» (Португалия) – «Русенборг» (Норвегия) – 22:00 мск
ПСВ (Нидерланды) – ЛАСК (Австрия) – 22:00 мск
«Селтик» (Шотландия) – «Лацио» (Италия) – 22:00 мск
«Ренн» (Франция) – «ЧФР Клуж» (Румыния) – 22:00 мск
«Арсенал» (Англия) – «Витория Гимарайнш» (Португалия) – 22:00 мск
«Айнтрахт» (Германия) – «Стандард» (Бельгия) – 22:00 мск
С расписанием нынешнего розыгрыша Лиги Европы можно ознакомиться на «Чемпионате». Положение команд в группах можно посмотреть, перейдя по ссылке.
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