Анчелотти: сказал Инсинье, что он выйдет и решит исход матча с «Зальцбургом»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал победу в матче 3-го тура группового этапа с «Ред Булл Зальцбург». Встреча, проходившая в Австрии, завершилась со счётом 3:2, победный мяч забил Лоренцо Инсинье.

«Я рассчитывал, что матч будет сложным, здесь очень тяжело побеждать. Нам нужно было сыграть умно. Мы упорно боролись, матч был очень интересным, борьба шла до самого конца. Мы добились отличного результата.

Мы хорошо начали игру, вышли вперёд, но затем у нас возникли небольшие проблемы. Парни, вышедшие со скамейки, дали нам нужную энергию.

Перед матчем я сказал Инсинье, что он сыграет и решит исход матча. Я не знал, сколько ему понадобится времени, чтобы забить, я ведь не волшебник. Но я правда сказал ему это», — цитирует Анчелотти Sky Sport Italia.