Жоржиньо отпраздновал гол Батшуайи, схватив его ниже пояса
Полузащитник «Челси» Жоржиньо эмоционально отпраздновал победный гол в ворота «Аякса» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который забил Миши Батшуайи. Итальянский хавбек после взятия ворот подбежал к партнёрам по команде и прихватил бельгийца за интимное место. Сам Миши тут же отпрыгнул от итальянца.
После матча Батшуайи пошутил на тему случившегося. Бельгийский форвард выложил видео момента в своём «твиттере» и написал: «ЗАЧЕМ?!». Подпись Батшуайи сопроводил множеством смеющихся смайликов.
Лондонский «Челси» набрал 6 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы Н. Амстердамский «Аякс» (6) — на 1-м месте. Соперниками команд по группе Н являются «Валенсия» и «Лилль», которые сыграли вничью.
Празднование «Челси»
Фото: Championat
«Челси» обыграл «Аякс» в матче Лиги чемпионов благодаря голу на 86-й минуте
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