Лэмпард: молодые игроки «Челси» по-прежнему являются «детишками» в ЛЧ

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу своей команды в матче 3-го тура Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:0).

«Результат очень важен. Впереди ещё очень много работы, у нас 6 очков, мы прошли половину пути. Но я очень рад, как мы играли.

Наши полузащитники проделали колоссальную работу, выдающийся матч. Выделю и наши фланги, защитники отлично прерывали атаки соперника. Всё было здорово.

Наши молодые игроки по-прежнему являются детишками в Лиге чемпионов. Поэтому для них матч был колоссальным испытанием. И футбол будет и дальше преподносить им разные тесты, которые они отлично проходят. «Аякс» — команда самого высокого уровня, было непросто», — приводит слова Лэмпарда пресс-служба «Челси».