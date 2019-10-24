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«Наполи» предлагает Ибрагимовичу контракт до конца сезона с опцией продления

«Наполи» предлагает Ибрагимовичу контракт до конца сезона с опцией продления
Футбол / Италия 0

Руководство «Наполи» ведёт переговоры с форвардом «Лос-Анджелес Гэлакси» Златаном Ибрагимовичем, сообщает Gazzetta dello Sport. По данным источника, неаполитанцы предложили 38-летнему шведу, который станет свободным агентом зимой, подписать контракт до конца сезона. После этого стороны смогут продлить соглашение ещё на год.

Сам Златан рассчитывает подписать контракт до лета 2021 года на сумму в € 5 млн. «Наполи» пока предлагает € 1,5 млн за соглашение до конца сезона и ещё € 3 млн, если стороны продлят контракт на год.

Ранее форвард, выступавший в Италии за «Милан», «Интер» и «Ювентус», говорил, что готов вернуться в Италию. В то же время наставник неаполитанцев Карло Анчелотти прямо заявил о желании подписать Ибрагимовича. Наставника «Наполи» поддержал и владелец клуба Аурелио де Лаурентис.

Де Лаурентис прокомментировал возможный переход Ибрагимовича в «Наполи»
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