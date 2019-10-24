Ковалевски включил Крыховяка в сборную лучших футболистов Польши за 100 лет

Бывший вратарь московского «Спартака» Войцех Ковалевски в своём «твиттере» опубликовал символическую сборную лучших футболистов Польши за последние 100 лет.



В состав команды экс-голкипер включил полузащитника Гжегожа Крыховяка, выступающего за московский «Локомотив».



Состав символической сборной: Юзеф Млынарчик, Лукаш Пищек, Стефан Маевски, Михал Жевлаков, Дариуш Кубицки, Якуб Блащиковски, Збигнев Бонек, Гжегож Крыховяк, Яцек Кшинувек, Роберт Левандовски, Люцьян Брыхчий.

