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Ковалевски включил Крыховяка в сборную лучших футболистов Польши за 100 лет

Ковалевски включил Крыховяка в сборную лучших футболистов Польши за 100 лет
Футбол / РПЛ 0

Бывший вратарь московского «Спартака» Войцех Ковалевски в своём «твиттере» опубликовал символическую сборную лучших футболистов Польши за последние 100 лет.

В состав команды экс-голкипер включил полузащитника Гжегожа Крыховяка, выступающего за московский «Локомотив».

Состав символической сборной: Юзеф Млынарчик, Лукаш Пищек, Стефан Маевски, Михал Жевлаков, Дариуш Кубицки, Якуб Блащиковски, Збигнев Бонек, Гжегож Крыховяк, Яцек Кшинувек, Роберт Левандовски, Люцьян Брыхчий.

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