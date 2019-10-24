ЦСКА — «Ференцварош»: прямая онлайн-трансляция начнётся 24 октября в 19:55

Сегодня, 24 октября, в Лиге Европы состоятся очередные матчи 3-го тура группового этапа. В группе H московский ЦСКА будет принимать «Ференцварош», представляющий Венгрию. Встреча состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Чехии во главе Павлом Орлом. Помогать ему будут Петр Блажей и Иржи Кржиж. Резервным рефери на эту встречу назначен Ондржей Пеханец.

ЦСКА ещё не набрал ни одного очка в Лиге Европы. Москвичи замыкают турнирную таблицу. «Ференцварош» с 1 очком занимает 3-ю строчку. «Эспаньол», набравший 4 очка, находится на втором месте, а лидирует «Лудогорец» (6).