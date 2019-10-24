Сульшер: Кейн — один из лучших, но он — игрок «Тоттенхэма»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал слова бывшего хавбека команды Роя Кина. Ранее Кин заявил, что «Манчестер Юнайтед» может решить все проблемы, купив форварда «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна.

«Мне нравятся игроки, которые могут реализовать даже полумомент. Но таких футболистов немного. Кейн — один из лучших, но он является форвардом «Тоттенхэма». Их на самом деле не так много. Есть Роберт Левандовски и Гарри Кейн. Они напоминают Ширера и ван Нистелроя, фантастические бомбардиры!

Рой всё говорит прямо, верно? Но нам нужно упорно работать. Возвращение Марсьяля сильно поможет. Я уверен, что после возвращения Антони легче станет и Рашфорду», — цитирует Сульшера The Sun.