Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Президент «Ювентуса»: Роналду заслуживает «Золотой мяч»

Президент «Ювентуса»: Роналду заслуживает «Золотой мяч»
Футбол / Италия 0

Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли высказался о росте клуба, а также выразил мнение, что нападающий Криштиану Роналду станет обладателем «Золотого мяча» в этом году.

«Наш рост подтверждается рейтингом УЕФА. Мы уже пятые, и у нас есть серьёзный фундамент, чтобы думать о четвёртом месте. Сегодня наш новый логотип узнают везде, нам хватило смелости, чтобы его утвердить. Также мы пригласили Криштиану Роналду. Надеюсь, он выиграет «Золотой мяч», потому что действительно заслуживает этого», — приводятся слова Аньелли на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Роналду становился обладателем «Золотого мяча» пять раз. Аналогичного показателя удалось добиться форварду «Барселоны» Лионелю Месси. В прошлом году самую престижную индивидуальную награду в футболе завоевал полузащитник «Реала» Лука Модрич.

Опубликован полный список претендентов на «Золотой мяч»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019