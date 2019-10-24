Конор Макгрегор заявил, что будет болеть за сборную России на Евро-2020

Ирландский боец смешанного стиля и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился воспоминаниями о пребывании на чемпионате мира по футболу в прошлом году, а также заявил о готовности поддерживать сборную России на чемпионате Европы—2020, который пройдёт следующим летом.
«Я раньше занимался футболом и, наверное, до сих пор остаюсь болельщиком, так что посмотрим, как там всё сложится. Буду ли я болеть за сборную России? Да, конечно, я буду. Я был очень польщён тем, что меня пригласили сюда на чемпионат мира—2018. Это было очень крутое событие. Стадионы строились с нуля, была отличная инфраструктура.
Определённо я буду болеть за Россию. Не знаю, будем ли мы на Евро, но прежде всего я буду поддерживать сборную Ирландии», — передаёт слова Макгрегора с пресс-конференции в Москве корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.
- 24 октября 2019
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