Бийол: у ЦСКА не математические, а реальные шансы на выход в плей-офф ЛЕ

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с венгерским клубом «Ференцварош». Встреча состоится сегодня, 24 октября, в Москве.

«Нам почему-то сложно переключиться с матчей чемпионата России на еврокубки. И, конечно, никуда не годится, что ПФК ЦСКА пока занимает в группе последнее место. С «Эспаньолом» мы играли гораздо лучше, чем с «Лудогорцем», весь первый тайм имели ощутимое преимущество. Считаю, качество футбола у нас было на уровне. Другое дело, что это не помогло.

Шансы на выход в плей-офф? Они есть. Не математические, а реальные. Как я уже говорил, очень многое будет зависеть от двух игр с «Ференцварошем». И мы настроены только на победу.

Помимо соотечественника Михи Блажича отмечу быстрых форвардов «Ференцвароша», не назову сейчас имён, но против них нам сложно будет играть. Нужно быть очень внимательными с ними», — цитирует Бийола пресс-служба ЦСКА.