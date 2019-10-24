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Бонуччи: де Лигт станет лучшим защитником в мире

Бонуччи: де Лигт станет лучшим защитником в мире
Футбол / Италия 0

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи призвал болельщиков отказаться от критики одноклубника Маттейса де Лигта, который проводит в туринском клубе первый сезон. Из-за травмы Джорджо Кьеллини голландскому игроку пришлось сразу превратиться в безальтернативного напарника Бонуччи. Тем не менее де Лигт уже допустил несколько результативных ошибок.

«Судьба де Лигта уже решена. Он испытывает такие же сложности, как и все мы в начале карьеры. Но он не должен решать проблемы один. Он обладает качествами, чтобы стать одним из лучших, а то и лучшим защитником мира.

Он допускал ошибки, они у меня тоже были, да и у всех нас. Футболка «Ювентуса» приводит к давлению. Особенно когда тебе всего 20 лет. Ему приходится опекать игроков зонально, а не персонально, как он это делал всю жизнь. Но всё это лишь вопрос времени. В матче с «Локомотивом» он сыграл очень хорошо.

Но нужно учитывать, что он тоже человек. Когда у него будет нужный опыт, он станет одним из лучших защитников в мире», — цитирует Бонуччи Tuttosport.

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