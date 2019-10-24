Выиграй книгу «Я — комментатор» с автографом!

«PRO Английский футбол» в своём телеграм-канале запустил розыгрыш приза.



Участники розыгрыша получат возможность выиграть книгу «Я — комментатор» с автографом одного из комментаторов Okko Спорт, который является единственной платформой в России, показывающей матчи английской Премьер-лиги. При этом победитель сам выберет комментатора, который распишется на книге.



Для участия нужно подписаться на канал, нажать на кнопку «Участвую!» под постом о розыгрыше и ждать итогов жеребьёвки.