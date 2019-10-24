Малосолов обвинил «Спартак» в желании получить «медийный выхлоп» от суда

Болельщик ЦСКА Андрей Малосолов прокомментировал судебный процесс, который был инициирован по иску московского «Спартака». Суд приговорил Малосолова к штрафу на 20 тыс. рублей из-за поста в «Твиттере», в котором он назвал бывшего форварда москвичей Луиса Адриано «обезьяной».

«Мой защитник верно намекнул на то, что в данном рассмотрения мы ходим по тонкой грани. Сама по себе история, связанная с обезьянами, вызывает для кого-то гнев, для кого то улыбку, для кого-то недоумение. Почти все матчи, тем более дерби, сопровождайся провокационными высказываниями и болельщиков, и игроков. Матерящихся на поле футболистов и дерущихся на льду хоккеистов не привлекают к административной ответственности.

Томас Цорн решает подать в суд, и это выдающееся событие в мире футбола, потому что клуб с многомиллиардным бюджетом и многолетней историей подаёт в суд на рядового болельщика. Я расцениваю это как определённую месть и желание выручить какой-то медийный выхлоп, ориентированный на реакцию западного общества и западной прессы, где дела о псевдорасизме — основа существования. Но в России нет расизма. С моей точки зрения это частная история, неприязнь, в которую была вынуждена вмешаться прокуратура. При этом сам «Спартак» уходит в сторонку», — передаёт слова Малосолова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.