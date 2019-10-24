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Полузащитник «Ливерпуля» помочился на рекламный баннер во время тренировки

Полузащитник «Ливерпуля» помочился на рекламный баннер во время тренировки
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана рассмешил партнёров во время одной из недавних тренировок.

В ходе занятия 31-летний футболист не смог сдержаться и помочился на рекламный баннер, расположенный рядом с полем. Других игроков мерсисайдцев повеселил его поступок, а вице-капитан команды Джеймс Милнер несильным ударом попал ему мячом по пятой точке.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемпионата».

Лаллана является воспитанником «Саутгемптона», цвета которого защищал с 2006 по 2014 год, успев в 2007 году поиграть за «Борнмут» на правах аренды. Затем хавбека за € 31 млн приобрёл «Ливерпуль», с которым он впоследствии выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

В нынешнем сезоне Адам принял участие в 4 матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился 1 голом.

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