Полузащитник «Ливерпуля» помочился на рекламный баннер во время тренировки

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана рассмешил партнёров во время одной из недавних тренировок.
В ходе занятия 31-летний футболист не смог сдержаться и помочился на рекламный баннер, расположенный рядом с полем. Других игроков мерсисайдцев повеселил его поступок, а вице-капитан команды Джеймс Милнер несильным ударом попал ему мячом по пятой точке.
Видео доступно в телеграм-канале «Чемпионата».
Лаллана является воспитанником «Саутгемптона», цвета которого защищал с 2006 по 2014 год, успев в 2007 году поиграть за «Борнмут» на правах аренды. Затем хавбека за € 31 млн приобрёл «Ливерпуль», с которым он впоследствии выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
В нынешнем сезоне Адам принял участие в 4 матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился 1 голом.
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