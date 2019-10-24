Юран: если клубы РПЛ за 2-3 года не обгонят португальцев, вернёмся в колхоз

Бывший футболист «Бенфики», «Порту» и «Спартака» Сергей Юран прокомментировал выход Португалии на шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, где ранее располагалась Россия.



«Обидно, что наши клубы понизили планку. Уровень нашего футбола падает, но по объективным причинам. Нужно подходить ко всему более ответственно, а так, выходит обидно – теряем третью команду в Лиге чемпионов. В Португалии есть три-четыре клуба хороших, но на данном этапе они лучше нас.



В том, что мы потеряли строчку в рейтинге УЕФА, обвинять клубы очень сложно. Их вина есть, но были ведь и объективные причины. У ЦСКА и «Краснодара» очень много травмированных, так что результата добиваться сложно. Что касается «Локомотива», то у них группа смерти в Лиге чемпионов, набирать очки сложно. Надеюсь, дома с «Байером» они своё возьмут. А «Зенит» обязан выигрывать, тут объективных причин, как куча травм, нет. С «Арсеналом» тоже всё понятно – обязаны были проходить «Нефтчи», при всём к ним уважении. А «Спартак» вообще отдельная тема, ведь в Лиге Европы не могли играть новички – руководству красно-белых надо было думать о еврокубках раньше.



Есть опасение, что отвоевать своё место будет очень сложно, но за два-три сезона вернуться будет реально. Всё будет упираться в финансы наших команд и успехи португальских клубов. Если клубы РПЛ в ближайшие два-три года не обгонят Португалию, то мы вернёмся в колхоз, где были и раньше.



Когда поднялись, надо было держать планку. А мы об этом не говорили, подняли тему, когда уже всё потеряли. Надо было цепляться за вершину. А у нас дом сгорел, и началось: «Что же делать!» А надо было ставить противопожарную сигнализацию», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Португальцы обошли нас в рейтинге УЕФА. Объясним, что это значит Всё плохо.