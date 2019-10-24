Гиггз: Месси или Роналду? Здесь не может быть сравнений
Главный тренер сборной Уэльса и бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз ответил на вопрос, кого он считает более великим и талантливым игроком, форварда «Барселоны» Лионеля Месси или нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, которых многие эксперты считают лучшими футболистами нынешнего поколения.
«Месси или Роналду? Нет никакого сравнения, Месси.
Сложно выбрать кого-то одного. Я бы хотел выбрать Криштиану, ведь мы играли вместе. Я видел его развитие. Но Месси — настоящий гений, таких футболистов видишь раз в жизни. Я бы хотел выбрать Криштиану, но здесь действительно нет никакого сравнения», — сказал Гиггз в эфире DAZN.
Гиггз и Роналду вместе выступали за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год.
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