Нигматуллин: Лунёву не хватает стабильности, может, в сборную вызовут на фарт

Бывший голкипер «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о проблемах вратаря «Зенита» Андрея Лунёва. После серии неудачных матчей тренерский штаб «Зенита» стал использовать в качестве первого номера Михаила Кержакова.

«Тут подходит старая, избитая фраза: стабильность – это мастерство. У Лунёва был хороший всплеск, как в «Уфе», так и в «Зените», но надолго его не хватило. А это потому, что где-то не хватает мастерства, не справился с ответственностью, которая свалилась на него со всех сторон, и, конечно, психологическая усталость. Но возраст у него ещё футбольный, поэтому, возможно, всё ещё будет.

Тренерский штаб сборной сейчас озадачен фактом такой игры Лунёва, и, конечно, они сделают какие-то выводы из этого. Знаете, есть такая вещь, как вызвать на фарт, чтобы было три вратаря и традиция соблюдена. Может, и на последние матчи его вызовут с точки зрения поддержки.

Вратарская позиция — самая проблемная у «Зенита»? Питерцы играют в отличный футбол, борются за первые места, но хотелось бы, чтобы был более стабильный первый номер в воротах. Сейчас первый номер в воротах — Михаил Кержаков, вот пусть и пытается его сохранить», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.