Дзюба — третий в Европе в сезоне-2019/20 по системе «гол+пас»

Форвард «Зенита» Артём Дзюба находится на третьем месте в списке лучших игроков Европы сезона-2019/20 по системе «гол+пас».

В активе 31-летнего нападающего сине-бело-голубых 9 забитых мячей и 10 результативных передач в 17 матчах на клубном уровне. Те же 19 очков в своём активе имеют Майкл Линдл («Вольфсбергер»), Кристоф Монщейн («Аустрия»), Альфредо Морелос («Рейнджерс»), Душан Тадич («Аякс») и Шон Вайсманн («Вольфсбергер»). Выше них находятся только Эрлинг Холанн («Зальцбург»), который в 13 матчах на клубном уровне забил 20 мячей и сделал 5 результативных передач, и Дониелл Мален (ПСВ), отметившийся 16 голами и 7 голевыми пасами в 19 встречах.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Goal.com.

Контракт Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до лета следующего года.