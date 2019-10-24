Дзюба — третий в Европе в сезоне-2019/20 по системе «гол+пас»

Форвард «Зенита» Артём Дзюба находится на третьем месте в списке лучших игроков Европы сезона-2019/20 по системе «гол+пас».
В активе 31-летнего нападающего сине-бело-голубых 9 забитых мячей и 10 результативных передач в 17 матчах на клубном уровне. Те же 19 очков в своём активе имеют Майкл Линдл («Вольфсбергер»), Кристоф Монщейн («Аустрия»), Альфредо Морелос («Рейнджерс»), Душан Тадич («Аякс») и Шон Вайсманн («Вольфсбергер»). Выше них находятся только Эрлинг Холанн («Зальцбург»), который в 13 матчах на клубном уровне забил 20 мячей и сделал 5 результативных передач, и Дониелл Мален (ПСВ), отметившийся 16 голами и 7 голевыми пасами в 19 встречах.
Фото можно посмотреть в «твиттере» Goal.com.
Контракт Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до лета следующего года.
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