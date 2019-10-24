«Витесс» отстранил от тренировок игрока, который оскорбил Слуцкого

Технический директор «Витесса» Мо Аллах сообщил, что полузащитник Ришедли Базур отстранён от тренировок с командой.

«В настоящее время Ришедли не является игроком команды. Мы будем обсуждать возникшую ситуацию. Мы не собираемся рассматривать вопрос о том, когда он вернётся. Самое главное, что сейчас мы можем спокойно готовиться в предстоящим матчам. Это наш приоритет», — приводит слова Аллаха официальный сайт «Витесса».



Ранее у Базура и главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого случился конфликт на тренировке. 23-летний хавбек заявил наставнику, что не хочет играть под его руководством.

В турнирной таблице чемпионата Нидерландов «Витесс» занимает третье место. В активе подопечных Слуцкого 23 очка после 10 туров.