«Витесс» отстранил от тренировок игрока, который оскорбил Слуцкого
Технический директор «Витесса» Мо Аллах сообщил, что полузащитник Ришедли Базур отстранён от тренировок с командой.
«В настоящее время Ришедли не является игроком команды. Мы будем обсуждать возникшую ситуацию. Мы не собираемся рассматривать вопрос о том, когда он вернётся. Самое главное, что сейчас мы можем спокойно готовиться в предстоящим матчам. Это наш приоритет», — приводит слова Аллаха официальный сайт «Витесса».
Ранее у Базура и главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого случился конфликт на тренировке. 23-летний хавбек заявил наставнику, что не хочет играть под его руководством.
В турнирной таблице чемпионата Нидерландов «Витесс» занимает третье место. В активе подопечных Слуцкого 23 очка после 10 туров.
«Отвали, не хочу играть в твоей команде». У Слуцкого конфликт с игроком
У них уже были недопонимания.
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