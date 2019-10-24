Экс-игрок «Ливерпуля» Диуф: Мане заслуживает «Золотой мяч» больше, чем Мбаппе

Экс-футболист «Ливерпуля» Эль-Хаджи Диуф поделился мнением о форварде мерсисайдцев Садио Мане и нападающем «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе, которые претендуют на «Золотой мяч».
«Считаю, что Садио Мане провёл год лучше, чем Килиан Мбаппе. Он заслуживает «Золотой мяч» больше как с личной точки зрения, так и с коллективной. Нет смысла сравнивать английскую Премьер-лигу с чемпионатом Франции. В АПЛ нужно прилагать больше усилий.
Думаю, что в тройку войдут Лионель Месси, Вирджил ван Дейк и Мане. Дело в лигах, в которых они играют. Мбаппе нужно покинуть Францию, чтобы выиграть «Золотой мяч». Единственным игроком из Лиги 1, который получил «Золотой мяч», был Жан-Пьер Папен, но его «Марсель» тогда дошёл до финала Лиги чемпионов», — цитирует Диуфа Le Parisien.
Действующим обладателем «Золотого мяча» является полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич.
- 24 октября 2019
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