Дюгарри: Мбаппе «неймаризовался»

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Кристоф Дюгарри прокомментировал слова форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, который заявил, что своим выступлением в матче Лиги чемпионов с «Брюгге» (5:0) он хотел показать, что команде сложно без него обходиться.

«Его фраза беспокоит меня. Остальная часть его интервью идеальна, потому что он говорит о партнёрах по команде, коллективе… Но это предложение смутило меня, может быть, потому что я из другого поколения. Я поражён сегодняшним футболом, где коллектив не является приоритетом. Когда кто-то думает о себе чаще, чем о коллективе, я чувствую себя неуютно.

Я думаю, что он «неймаризовался». Я бы предпочёл, чтобы он проводил время с Гейе, Эррерой или Ди Марией. С ними, пожалуй, не так весело общаться, как с Неймаром, но… Я уже говорил, что боюсь, что всё для него может быстро обернуться не лучшим образом. То, что он великолепен, должны говорить мы, а не он сам», — приводит слова Дюгарри RMC Sport.