ЦСКА — «Ференцварош»: составы команд на матч 3-го тура Лиги Европы

Тренерские штабы московского ЦСКА и «Ференцвароша» определились с составами на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Карпов, Дивеев, Обляков, Ахметов, Влашич, Сигурдссон, Кучаев, Чалов.

Запасные: Помазун, Сантос, Нисимура, Бистрович, Гогуа, Бийол, Шарлия.

«Ференцварош»: Дибус, Игнатенко, Ловренчич, Нгуэн, Зубков, Харатин, Чивич, Шигер, Ботко, Блажич, Боли.

Запасные: Гроф, Двали, Пришкин, Чонко, Исаэл, Шкварка, Варга.

Встреча состоится сегодня, 24 октября, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», начало — в 19:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Ференцварош».

«Ференцварош», набрав 1 очко, занимает третье место в турнирной таблице группы H Лиги Европы, ЦСКА (0) — четвёртое.