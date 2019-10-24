Медведев — о поражении от «РБ Лейпциг»: самое главное — будут сделаны выводы

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал поражение команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (1:2).

«На следующий день после игры эмоции становятся менее яркими, а мыслительные способности более глубокими. Мы проиграли сильному, мобилизованному сопернику, который неудачно провёл несколько матчей перед игрой с нашей командой. Считаю, что „Зенит“ очень хорошо провёл первый тайм, и статистика, в том числе более детальная, чем та, что публикуется, показывает, что в большинстве элементов игры показатели у „Зенита“ были лучше.

Внешне это выглядело так, что, кроме первого удара, который Михаил Кержаков с помощью перекладины перевёл на угловой, особо острых моментов «Лейпциг» не смог создать. В отличие от «Зенита», который и помимо гола создавал моменты для ударов, только у Себастьяна Дриусси было две возможности, он находился на выгодных позициях и мог хорошо пробить, но не удалось перевести их в по-настоящему голевые ситуации.

Во второй половине игры повысился брак. Конечно, когда контроль над мячом утрачен, очень трудно противостоять такой мощной, мобильной и агрессивной команде. Второй гол, который забил «Лейпциг», вообще может войти в список лучших голов Лиги чемпионов этого сезона — неберущийся мяч.

Самое главное, что будут сделаны выводы. Основной — «Лейпциг» можно и нужно обыгрывать, потому что следующий матч, в четвёртом туре, ключевой. И клуб, и Сергей Богданович Семак, когда нас поздравляли с удачной жеребьёвкой, говорили, что поздравлять тут особо не с чем. Потому что группа очень ровная и каждый клуб может обыграть любой другой. Что мы и увидели — «Бенфика» вчера обыграла «Лион». Очень плотная у нас сейчас расстановка в группе: у одной команды шесть очков, у двух — по четыре, ещё у одной — три.

Это означает, что все команды сохраняют шансы на плей-офф, даже лидер при определённых раскладах может оказаться вне еврокубков. Это означает, что каждая следующая игра будет от ножа, где победа становится особо весомой. Я думаю, что у «Зенита» есть возможности существенно улучшить и организацию игры, и воплощение игровых схем; через две недели нам предстоит очень интересный матч», — цитирует Медведева ТАСС.