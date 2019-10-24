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«Интер» планирует предложить «Барселоне» € 38 млн за Ракитича

«Интер» планирует предложить «Барселоне» € 38 млн за Ракитича
Футбол / Испания 0

Руководство миланского «Интера» предстоящей зимой намерено приобрести полузащитника каталонской «Барселоны» Ивана Ракитича. На этот трансфер итальянский клуб готов выделить как минимум € 38 млн, сообщает El Desmarque.

В нынешнем сезоне Ракитич потерял место в стартовом составе «Барселоны». Главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде сделал ставку на Френки де Йонга, Артура Рамоса и Серхио Бускетса.

В услугах 31-летнего хорвата заинтересованы также «Пари Сен-Жермен», туринский «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».

Иван выступает за «Барселону» с 2014 года. Ранее он защищал цвета «Севильи», гельзенкирхенского «Шальке-04» и «Базеля». Контракт хавбека с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.

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