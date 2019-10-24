«Интер» планирует предложить «Барселоне» € 38 млн за Ракитича
Руководство миланского «Интера» предстоящей зимой намерено приобрести полузащитника каталонской «Барселоны» Ивана Ракитича. На этот трансфер итальянский клуб готов выделить как минимум € 38 млн, сообщает El Desmarque.
В нынешнем сезоне Ракитич потерял место в стартовом составе «Барселоны». Главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде сделал ставку на Френки де Йонга, Артура Рамоса и Серхио Бускетса.
В услугах 31-летнего хорвата заинтересованы также «Пари Сен-Жермен», туринский «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».
Иван выступает за «Барселону» с 2014 года. Ранее он защищал цвета «Севильи», гельзенкирхенского «Шальке-04» и «Базеля». Контракт хавбека с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.
Семья Ракитича заблокировала переход игрока в «Манчестер Юнайтед» из-за погоды
- 24 октября 2019
-
19:57
-
19:53
-
19:20
-
19:17
-
19:00
-
18:42
-
18:39
-
18:22
-
18:04
-
17:43
-
17:42
-
17:20
-
17:19
-
16:57
-
16:55
-
16:50
-
16:48
-
16:41
-
16:28
-
16:06
-
16:04
-
15:48
-
15:32
-
15:26
-
15:20
-
15:17
-
15:04
-
15:04
-
14:49
-
14:42
-
14:40
-
14:21
-
13:48
-
13:45
-
13:42
Партнерский контент