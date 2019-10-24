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«Просто атакуй, и всё». Зидан не смог объяснить Йовичу его задачу на матч ЛЧ

«Просто атакуй, и всё». Зидан не смог объяснить Йовичу его задачу на матч ЛЧ
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Галатасараем» и «Реалом» произошёл забавный эпизод, сообщает Marca.

За несколько минут до конца встречи главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан решил произвести замену. Вместо Родригеса он намеревался выпустить на поле Луку Йовича. Французский специалист подозвал к себе серба, чтобы дать ему указания. Зидан попытался объяснить игроку на английском, что хочет, чтобы тот занял позицию на правом крае атаки, где действовал бразилец. Видя, что Йович не понимает его требования, тренер просто сказал ему: «Просто атакуй, и всё. Давай».

Матч между «Галатасараем» и «Реалом» завершился победой команды Зидана со счётом 1:0. Автором единственного гола во встрече стал Тони Кроос.

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