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«Ювентус» намерен приобрести Неймара, Мбаппе или Погба в 2020 году

«Ювентус» намерен приобрести Неймара, Мбаппе или Погба в 2020 году
Футбол / Италия 0

Руководство туринского «Ювентуса» в летнее трансферное окно 2020 года планирует приобрести одну из звёзд футбола, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В список итальянского клуба входят нападающие «Пари Сен-Жермен» Неймар и Килиан Мбаппе, а также полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.

В услугах Мбаппе и Погба заинтересован также мадридский «Реал», а Неймара в свой состав хочет вернуть каталонская «Барселона».

Напомним, Погба ранее выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год. С туринской командой 26-летний француз четыре раза стал чемпионом итальянской Серии А, выиграл два Кубка и три Суперкубка страны. Контракт хавбека с «красными дьяволами» рассчитан до 30 июня 2021 года и включает опцию продления на один сезон.

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