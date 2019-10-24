Игроки «Реала» работают на максимуме, чтобы избежать возвращения Моуринью

Игроки «Реала» не хотят, чтобы в клуб вернулся португальский тренер Жозе Моуринью, сообщает AS.

Согласно информации источника, футболисты «Королевского клуба» прилагают все усилия во время матчей, чтобы добиваться результата и тем самым избежать увольнения нынешнего наставника команды Зинедина Зидана и возможного приглашения Особенного, которого хочет видеть на «Сантьяго Бернабеу» президент Флорентино Перес. Сообщается, что против возвращения 56-летнего специалиста выступают игроки, которые работали с ним во время его первого пребывания в «Реале».

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» занимает 2-е место. В активе команды 18 очков после 9 туров. В группе A Лиги чемпионов подопечные Зидана занимают 2-е место, набрав в трёх матчах 4 очка.