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Игроки «Барселоны» предъявляли друг другу претензии после матча со «Славией»

Игроки «Барселоны» предъявляли друг другу претензии после матча со «Славией»
Футбол / Лига чемпионов 0

Игроки «Барселоны» остались недовольны победой в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Славией» (2:1), сообщает Sport.es.

По информации источника, по завершении встречи в раздевалке футболисты каталонского клуба предъявляли друг другу претензии относительно действий на поле. В частности, внимание было акцентировано на частых безобидных потерях мяча игроками средней линии. Также в команде остались разочарованы тем, при какой игре была добыта победа над скромным чешским клубом. Сообщается, что напряжённость между футболистами сохранилась и во время полёта домой.

После матчей 3-го тура «Барселона» возглавила турнирную таблицу группы F Лиги чемпионов. В активе сине-гранатовых 7 очков.

Появилось фото формы «Барселоны», в которой она сыграет с «Атлетико»
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