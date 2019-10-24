«Трабзонспор» — «Краснодар»: составы команд на матч 3-го тура Лиги Европы

Тренерские штабы турецкого «Трабзонспора» и «Краснодара» определились с составами на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Трабзонспор»: Чакыр, Перейра, Фернандеш, Кампи, Новак, Соса, Сары, Черекчи, Пармак, Нвакаеме, Серлот.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Ольссон, Камболов, де Вильена, Стоцкий, Берг, Сулейманов.
Встреча состоится в Трабзоне на стадионе «Шенол Гюнеш». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Австрии во главе с Харальдом Лехнером. Помогать ему будут Андреас Хайденрах и Максимилиян Кольбич. Резервным рефери на эту встречу назначен Юлиан Вайнбергер.
«Трабзонспор» набрал 1 очко, клуб из Турции в турнирной таблице группы C занимает третье место. «Краснодар» замыкает турнирную таблицу, у российского клуба очков ещё нет. Лидирует с 6 баллами «Хетафе», «Базель» занимает второе место (4).
- 24 октября 2019
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