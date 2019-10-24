«Манчестер Юнайтед» обыграл «Партизан» в матче Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Партизан» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча проходила на стадионе «Партизан» в Белграде и завершилась со счётом 1:0.

Автором единственного гола в игре стал форвард «красных дьяволов» Антони Марсьяль — на 43-й минуте он реализовал пенальти.

В другом матче группы «АЗ Алкмар» разгромил «Астану». Встреча проходила на стадионе «Карс Джинс» в Гааге и завершилась со счётом 6:0.

Забитыми мячами в составе нидерландского клуба отметились Теун Коопмейнерс, отметившийся дублем, Мирон Боадю, Калвин Стенгс, Юкинари Сугавара и Уссама Идрисси.

После 3 туров «Манчестер Юнайтед», набрав 7 очков, возглавляет турнирную таблицу группы L. «АЗ Алкмар» занимает 2-е место (5), «Партизан» — 3-е (4), «Астана» — 4-е (0).