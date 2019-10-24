«Манчестер Юнайтед» обыграл «Партизан» в матче Лиги Европы
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Партизан» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча проходила на стадионе «Партизан» в Белграде и завершилась со счётом 1:0.
Автором единственного гола в игре стал форвард «красных дьяволов» Антони Марсьяль — на 43-й минуте он реализовал пенальти.
В другом матче группы «АЗ Алкмар» разгромил «Астану». Встреча проходила на стадионе «Карс Джинс» в Гааге и завершилась со счётом 6:0.
Забитыми мячами в составе нидерландского клуба отметились Теун Коопмейнерс, отметившийся дублем, Мирон Боадю, Калвин Стенгс, Юкинари Сугавара и Уссама Идрисси.
После 3 туров «Манчестер Юнайтед», набрав 7 очков, возглавляет турнирную таблицу группы L. «АЗ Алкмар» занимает 2-е место (5), «Партизан» — 3-е (4), «Астана» — 4-е (0).
Лига Европы. Группа L. 3-й тур
24 октября 2019, четверг. 19:55 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
0 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Марсьяль – 43' (пен)
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