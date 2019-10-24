«Рома» упустила победу над «Боруссией» М на 90+5-й минуте в матче Лиги Европы

«Рома» сыграла вничью с мёнхенгладбахской «Боруссией» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча проходила в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал полузащитник «волков» Николо Дзаньоло. На 32-й минуте он воспользовался передачей Жордана Верету. На 90+5-й минуте Ларс Штиндль сравнял счёт, реализовав пенальти.

В другом матче группы турецкий «Истанбул Башакшехир» выиграл у австрийского «Вольфсберга». Встреча проходила на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» в Стамбуле и завершилась со счётом 1:0.

Победу турецкому клубу принёс гол в исполнении Ирфана Джана Кавечи, которому ассистировал Азубуйке Окечукву.

После 3 туров «Рома» возглавляет турнирную таблицу группы J, набрав 5 очков. «Истанбул Башакшехир» занимает 2-е место (4), «Вольфсберг» — 3-е (4), «Боруссия» — 4-е (2).