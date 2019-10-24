«Рома» упустила победу над «Боруссией» М на 90+5-й минуте в матче Лиги Европы

«Рома» сыграла вничью с мёнхенгладбахской «Боруссией» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча проходила в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 1:1.
Автором первого гола стал полузащитник «волков» Николо Дзаньоло. На 32-й минуте он воспользовался передачей Жордана Верету. На 90+5-й минуте Ларс Штиндль сравнял счёт, реализовав пенальти.
В другом матче группы турецкий «Истанбул Башакшехир» выиграл у австрийского «Вольфсберга». Встреча проходила на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» в Стамбуле и завершилась со счётом 1:0.
Победу турецкому клубу принёс гол в исполнении Ирфана Джана Кавечи, которому ассистировал Азубуйке Окечукву.
После 3 туров «Рома» возглавляет турнирную таблицу группы J, набрав 5 очков. «Истанбул Башакшехир» занимает 2-е место (4), «Вольфсберг» — 3-е (4), «Боруссия» — 4-е (2).
- 24 октября 2019
-
23:09
-
23:01
-
22:56
-
22:53
-
22:50
-
22:45
-
22:44
-
22:39
-
22:38
-
22:31
-
22:31
-
22:25
-
22:17
-
22:04
-
22:01
-
21:55
-
21:53
-
21:49
-
21:49
-
21:46
-
21:22
-
21:01
-
20:57
-
20:36
-
20:33
-
20:13
-
19:57
-
19:53
-
19:20
-
19:17
-
19:00
-
18:42
-
18:39
-
18:22
-
18:04