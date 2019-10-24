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«Рома» упустила победу над «Боруссией» М на 90+5-й минуте в матче Лиги Европы

«Рома» упустила победу над «Боруссией» М на 90+5-й минуте в матче Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

«Рома» сыграла вничью с мёнхенгладбахской «Боруссией» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча проходила в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал полузащитник «волков» Николо Дзаньоло. На 32-й минуте он воспользовался передачей Жордана Верету. На 90+5-й минуте Ларс Штиндль сравнял счёт, реализовав пенальти.

В другом матче группы турецкий «Истанбул Башакшехир» выиграл у австрийского «Вольфсберга». Встреча проходила на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» в Стамбуле и завершилась со счётом 1:0.

Победу турецкому клубу принёс гол в исполнении Ирфана Джана Кавечи, которому ассистировал Азубуйке Окечукву.

После 3 туров «Рома» возглавляет турнирную таблицу группы J, набрав 5 очков. «Истанбул Башакшехир» занимает 2-е место (4), «Вольфсберг» — 3-е (4), «Боруссия» — 4-е (2).

Лига Европы. Группа J. 3-й тур
24 октября 2019, четверг. 19:55 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
1 : 1
Боруссия М
Мёнхенгладбах, Германия
1:0 Дзаньоло – 32'   1:1 Штиндль – 90+5' (пен)
Лига Европы. Группа J. 3-й тур
24 октября 2019, четверг. 19:55 МСК
Истанбул Башакшехир
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 0
Вольфсберг
Вольфсберг, Австрия
1:0 Кавечи – 78'
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