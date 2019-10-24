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ЦСКА проиграл «Ференцварошу» в матче Лиги Европы

ЦСКА проиграл «Ференцварошу» в матче Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА принимал «Ференцварош» из Будапешта. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Первый и единственный мяч забил нападающий «Ференцвароша» Роланд Варга на 86-й минуте с паса полузащитника Александра Зубкова.

В другом матче 3-го тура «Лудогорец» принимал «Эспаньол». Встреча прошла в Разграде на стадионе «Лудогорец Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал нападающий «Эспаньола» Виктор Кампусано, отправивший мяч в ворота соперника на 13-й минуте. Результативную передачу в свой актив записал защитник Льюис Лопес.

Турнирная таблица группы H после трёх туров

1. «Эспаньол» — 7 очков
2. «Лудогорец» — 6
3. «Ференцварош» — 4
4. ЦСКА — 0

Посмотреть календарь матчей Лиги Европы сезона-2019/20 можно на «Чемпионате».

Лига Европы. Группа H. 3-й тур
24 октября 2019, четверг. 19:55 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
0 : 1
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
0:1 Варга – 86'
Лига Европы. Группа H. 3-й тур
24 октября 2019, четверг. 19:55 МСК
Лудогорец
Разград, Болгария
Окончен
0 : 1
Эспаньол
Барселона, Испания
0:1 Кампусано – 13'
Удаления: нет / Хави Лопес – 88'
Макгрегор присутствует на матче ЦСКА — «Ференцварош»
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