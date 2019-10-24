ЦСКА проиграл «Ференцварошу» в матче Лиги Европы

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА принимал «Ференцварош» из Будапешта. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Первый и единственный мяч забил нападающий «Ференцвароша» Роланд Варга на 86-й минуте с паса полузащитника Александра Зубкова.

В другом матче 3-го тура «Лудогорец» принимал «Эспаньол». Встреча прошла в Разграде на стадионе «Лудогорец Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал нападающий «Эспаньола» Виктор Кампусано, отправивший мяч в ворота соперника на 13-й минуте. Результативную передачу в свой актив записал защитник Льюис Лопес.

Турнирная таблица группы H после трёх туров

1. «Эспаньол» — 7 очков

2. «Лудогорец» — 6

3. «Ференцварош» — 4

4. ЦСКА — 0

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