«Брага», выбившая из Лиги Европы «Спартак», обыграла «Бешикташ»

Португальская «Брага» обыграла турецкий «Бешикташ» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча проходила в Стамбуле и завершилась со счётом 2:1.

В составе португальской команды забитыми мячами отметились Рикарду Орта и Уилсон Эдуарду. У хозяев гол на счету Мехмета Умута Найира.

В другом матче группы английский «Вулверхэмптон» оказался сильнее словацкого «Слована». Встреча проходила на стадионе «Народны» в Братиславе и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

У гостей забитыми мячами отметились Ромен Сес и Рауль Хименес, реализовавший пенальти. У хозяев гол на счету Андража Шпорара.

После 3 туров «Брага», набрав 7 очков, возглавляет турнирную таблицу группы K. «Вулверхэмптон» занимает 2-е место (6), «Слован» — 3-е (4), «Бешикташ» — 4-е (2).

Напомним, ранее «Брага» выбила из турнира московский «Спартак».