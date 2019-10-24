«Брага», выбившая из Лиги Европы «Спартак», обыграла «Бешикташ»

Португальская «Брага» обыграла турецкий «Бешикташ» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча проходила в Стамбуле и завершилась со счётом 2:1.
В составе португальской команды забитыми мячами отметились Рикарду Орта и Уилсон Эдуарду. У хозяев гол на счету Мехмета Умута Найира.
В другом матче группы английский «Вулверхэмптон» оказался сильнее словацкого «Слована». Встреча проходила на стадионе «Народны» в Братиславе и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
У гостей забитыми мячами отметились Ромен Сес и Рауль Хименес, реализовавший пенальти. У хозяев гол на счету Андража Шпорара.
После 3 туров «Брага», набрав 7 очков, возглавляет турнирную таблицу группы K. «Вулверхэмптон» занимает 2-е место (6), «Слован» — 3-е (4), «Бешикташ» — 4-е (2).
Напомним, ранее «Брага» выбила из турнира московский «Спартак».
- 24 октября 2019
-
23:09
-
23:01
-
22:56
-
22:53
-
22:50
-
22:45
-
22:44
-
22:39
-
22:38
-
22:31
-
22:31
-
22:25
-
22:17
-
22:04
-
22:01
-
21:55
-
21:53
-
21:49
-
21:49
-
21:46
-
21:22
-
21:01
-
20:57
-
20:36
-
20:33
-
20:13
-
19:57
-
19:53
-
19:20
-
19:17
-
19:00
-
18:42
-
18:39
-
18:22
-
18:04