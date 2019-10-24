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«Брага», выбившая из Лиги Европы «Спартак», обыграла «Бешикташ»

«Брага», выбившая из Лиги Европы «Спартак», обыграла «Бешикташ»
Футбол / Лига Европы 0

Португальская «Брага» обыграла турецкий «Бешикташ» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча проходила в Стамбуле и завершилась со счётом 2:1.

В составе португальской команды забитыми мячами отметились Рикарду Орта и Уилсон Эдуарду. У хозяев гол на счету Мехмета Умута Найира.

В другом матче группы английский «Вулверхэмптон» оказался сильнее словацкого «Слована». Встреча проходила на стадионе «Народны» в Братиславе и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

У гостей забитыми мячами отметились Ромен Сес и Рауль Хименес, реализовавший пенальти. У хозяев гол на счету Андража Шпорара.

После 3 туров «Брага», набрав 7 очков, возглавляет турнирную таблицу группы K. «Вулверхэмптон» занимает 2-е место (6), «Слован» — 3-е (4), «Бешикташ» — 4-е (2).

Напомним, ранее «Брага» выбила из турнира московский «Спартак».

Лига Европы. Группа K. 3-й тур
24 октября 2019, четверг. 19:55 МСК
Бешикташ
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 2
Брага
Брага, Португалия
0:1 Орта – 38'   1:1 Найир – 71'   1:2 Эдуарду – 80'
Лига Европы. Группа K. 3-й тур
24 октября 2019, четверг. 19:55 МСК
Слован Бр
Братислава, Словакия
Окончен
1 : 2
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон, Англия
1:0 Шпорар – 11'   1:1 Сес – 58'   1:2 Хименес – 63' (пен)
Удаления: нет / Жота – 87'
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