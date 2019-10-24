Карпов: «Ференцварош» не сыграл качественнее, но технически он оснащён лучше нас

Защитник ЦСКА Вадим Карпов прокомментировал поражение в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем» (0:1).

«Нас подвела реализация. Видимо, технически мы не так оснащены, как игроки соперника. Не скажу, что «Ференцварош» сыграл качественнее нас, у нас было много хороших моментов, мы хорошо сыграли в центре. Надо было забивать, вот и всё.

Была ли нервозность? Не знаю, что тут ответить. Что касается момента, когда я упустил нападающего «Ференцвароша», то я просто проиграл в скорости, неправильно занял позицию. Что касается шансов в ЛЕ, то всё решится в следующих трёх матчах. Будем готовиться выиграть три оставшиеся игры», — передаёт слова Карпова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.