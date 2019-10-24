Руководитель «Вильярреала»: Черышев — очень приятный и умный человек

Руководитель департамента развития международного бизнеса «Вильярреала» Брендон Парамо на лекции «Модель успеха академии Villarreal CF и её интернационализация» поделился мнением о российском полузащитнике «Валенсии» Денисе Черышеве.

Черышев провёл в «Вильярреале» три сезона (2014/15, 2016/17, 2017/18).

«Я общался с Денисом Черышевым четыре раза, он очень приятный человек. У некоторых футболистов завышенное самомнение. Денис же очень умный, всегда готов был помочь. Ему не повезло, он получил серьёзную травму, когда был на пике своей формы», — передаёт слова Парамо корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Лекция «Модель успеха академии Villarreal CF и её интернационализация» организована факультетом «Менеджмент в игровых видах спорта» бизнес-школы RMA.