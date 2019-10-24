Созин: мы не обыгрываем болгар и венгров. Какие тут коэффициенты и Португалия?

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о поражениях российских клубов в еврокубках.

«Кидать камни в сторону игроков и тренеров — это плохой тон, но есть вопрос к «Локомотиву», «Зениту» и ЦСКА: почему все три команды, являющиеся лидерами нашего футбола, всухую проигрывают вторые таймы. Да, «Ювентус» — тут всё понятно, стоило итальянцам чуть-чуть добавить скорости, и счастье для красно-зелёных закончилось. Но что не так с остальными?

Сейчас будут говорить, что у кого-то не хватает денег, как у ЦСКА, например. Но не надо этих криков! Это тут ни при чём. Если бы команда бежала и горела, такого бы не было. У «Ференцвароша» и «Лудогорца» денег особо нет, но они играют и побеждают.

Мы начали считать коэффициенты. Какие коэффициенты, если мы никого не обыгрываем в Европе — ни венгров, ни болгар! Какая тут Португалия?! Все команды играют настолько медленно, что о португальцах даже говорить не хочется», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.