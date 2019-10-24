Созин: мы не обыгрываем болгар и венгров. Какие тут коэффициенты и Португалия?

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о поражениях российских клубов в еврокубках.
«Кидать камни в сторону игроков и тренеров — это плохой тон, но есть вопрос к «Локомотиву», «Зениту» и ЦСКА: почему все три команды, являющиеся лидерами нашего футбола, всухую проигрывают вторые таймы. Да, «Ювентус» — тут всё понятно, стоило итальянцам чуть-чуть добавить скорости, и счастье для красно-зелёных закончилось. Но что не так с остальными?
Сейчас будут говорить, что у кого-то не хватает денег, как у ЦСКА, например. Но не надо этих криков! Это тут ни при чём. Если бы команда бежала и горела, такого бы не было. У «Ференцвароша» и «Лудогорца» денег особо нет, но они играют и побеждают.
Мы начали считать коэффициенты. Какие коэффициенты, если мы никого не обыгрываем в Европе — ни венгров, ни болгар! Какая тут Португалия?! Все команды играют настолько медленно, что о португальцах даже говорить не хочется», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 24 октября 2019
-
23:09
-
23:01
-
22:56
-
22:53
-
22:50
-
22:45
-
22:44
-
22:39
-
22:38
-
22:31
-
22:31
-
22:25
-
22:17
-
22:04
-
22:01
-
21:55
-
21:53
-
21:49
-
21:49
-
21:46
-
21:22
-
21:01
-
20:57
-
20:36
-
20:33
-
20:13
-
19:57
-
19:53
-
19:20
-
19:17
-
19:00
-
18:42
-
18:39
-
18:22
-
18:04