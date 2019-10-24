Гончаренко: у ЦСКА есть проблемы в центре поля. Прекрасно знаем о них

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем» высказался о проблемах команды в середине поля.
«Задача тренера — всегда делать так, чтобы команда проявляла лучшие качества, и скрывать недостатки. У нас есть проблемы в центре, любое сочетание в нём делает акцент на атаку, и мы прекрасно знаем об этой проблеме. Тем не менее в первом тайме отлично отыгрывали, но потом Обляков и Ахметов начали сваливаться на фланги и оставляли зазор между линиями», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Матч ЦСКА — «Ференцварош» проходил в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу венгерской команды.
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