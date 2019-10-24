Гончаренко: на что точно не надо ссылаться — на синтетику и невезение

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко дал комментарий после поражения со счётом 0:1 в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем».

«У нас продолжение того, что у было в других матчах. Хороший первый тайм и провал во втором. Те моменты, которые мы создали, должны были забивать, этого не получилось. Но главное не это: удары были ещё и мимо.

Путём тренировок можно улучшить завершение, но не коренным образом. Тут играет ещё огромную роль психология. Когда ты с ватными ногами подходишь, то и вратарь большой, и ворота маленькие. А когда ты более уверенный — и вратарь меньше становится, и ворота больше. Масса факторов влияет.

Ребров сказал, что на наше состояние могла повлиять синтетика в Уфе? На что точно не надо ссылаться, так это на синтетику и невезение. Если и можно было бы говорить об этом, то только в отношении последних 15 минут матча. И мы часто путаем понятия «играть быстро» и «торопиться». Мы много атакуем, больше всех в лиге, но торопимся и получаем много ответных атак», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

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