С. Ребров высказался об интересе «Кристал Пэлас» к Чалову

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров после победы в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с ЦСКА высказался об интересе «Кристал Пэлас» к форварду «армейцев» Фёдору Чалову.
«Я считаю, Фёдор — хороший футболист уровня национальной сборной России. Перед игрой я говорил с тренерами ЦСКА, у клуба отличная инфраструктура. Только ему решать, где играть. Либо здесь, либо биться за место в составе «Кристал Пэлас», — передаёт слова Реброва корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
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Матч ЦСКА — «Ференцварош» проходил в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу венгерской команды.
«Ференцварош», набрав 4 очка, занимает третье место в турнирной таблице группы H Лиги Европы, ЦСКА (0) — четвёртое. Лидируют «Эспаньол» (7) и «Лудогорец» (6).
- 24 октября 2019
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