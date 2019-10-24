Гончаренко: иногда опыт приобретается путём вот таких поражений

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко дал комментарий после поражения со счётом 0:1 в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем».

«Зачем после матча я с командой подошёл к трибуне? Это инициатива капитана, и инициатива правильная. Когда тебе тяжело, надо быть с болельщиками. И после побед — тоже с ними. Всегда надо иметь контакт, не надо от них прятаться.

Надо улучшать молодую команду тренировками. Добивается команда результатов только когда она опытная. Это может звучать как оправдание, но приобретается опыт иногда путём вот таких поражений», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

ЦСКА занимает последнее, четвёртое место в турнирной таблице группы H Лиги Европы. В следующем туре команда Виктора Гончаренко снова встретится с «Ференцварошем». Встреча состоится в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена» 7 ноября, начало — в 23:00 мск.