Влашич: ЦСКА доминировал, но не смог довести дело до конца

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич дал комментарий после поражения со счётом 0:1 в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем».
«Были моменты, забить не смогли. У соперника не было шансов. Мы расстроены, потому что были обязаны выигрывать ещё в первом тайме. Второй тайм был не очень плох, тоже имели шансы. Мы доминировали, но не смогли довести дело до конца.
У меня был хороший шанс, решил пробить сразу в касание. Сказал себе: это должен быть гол. Я никогда не упускал таких моментов раньше. Но нельзя говорить, что это стало причиной нашего поражения. У нас были ещё моменты.
Мы должны заработать столько очков, сколько удастся. Это не реальная картина наших сил», — передаёт слова Влашича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 24 октября 2019
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