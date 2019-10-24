Гончаренко объяснил отсутствие Щенникова в заявке на матч с «Ференцварошем»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, почему защитник Георгий Щенников пропустил домашний матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем» (0:1).

«Он тренируется, но мало по времени, в мае играл последний официальный матч. После выхода из отпуска выглядел хорошо. Но из-за того что почти четыре месяца без практики, то для попадания я заявку он пока мало тренируется», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

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Напомним, Щенников пропустил почти пять месяцев из-за перелома лодыжки. 14 октября защитник принял участие в товарищеской встрече с «Коломной» (5:1).

ЦСКА занимает последнее, четвёртое место в турнирной таблице группы H Лиги Европы. В следующем туре «армейцы» снова встретятся с «Ференцварошем». Матч состоится в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена» 7 ноября, начало — в 23:00 мск.