Чалов: это один из самых невезучих матчей для ЦСКА
Форвард ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал поражение в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ференцварошем».
«Думаю, это один из самых невезучих матчей, потому что имели очень много моментов. Нужно их реализовывать. Поэтому футбол нас наказал, и мы пропустили гол. И первый, и второй тайм мы в целом контролировали, но не забиваешь ты — забивают тебе», — сказал Чалов в интервью пресс-службе УЕФА.
Видео можно посмотреть в «твиттере» УЕФА.
Матч ЦСКА — «Ференцварош» проходил в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу венгерской команды.
«Ференцварош», набрав 4 очка, занимает третье место в турнирной таблице группы H Лиги Европы, ЦСКА (0) — четвёртое. Лидируют «Эспаньол» (7) и «Лудогорец» (6).
С. Ребров высказался об интересе «Кристал Пэлас» к Чалову
- 25 октября 2019
-
00:31
-
00:30
-
00:19
-
00:10
- 24 октября 2019
-
23:56
-
23:55
-
23:54
-
23:53
-
23:52
-
23:51
-
23:16
-
23:09
-
23:01
-
22:56
-
22:53
-
22:50
-
22:45
-
22:44
-
22:39
-
22:38
-
22:31
-
22:31
-
22:25
-
22:17
-
22:04
-
22:01
-
21:55
-
21:53
-
21:49
-
21:49
-
21:46
-
21:22
-
21:01
-
20:57
-
20:36
Партнерский контент