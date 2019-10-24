Чалов: это один из самых невезучих матчей для ЦСКА

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал поражение в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ференцварошем».

«Думаю, это один из самых невезучих матчей, потому что имели очень много моментов. Нужно их реализовывать. Поэтому футбол нас наказал, и мы пропустили гол. И первый, и второй тайм мы в целом контролировали, но не забиваешь ты — забивают тебе», — сказал Чалов в интервью пресс-службе УЕФА.

Видео можно посмотреть в «твиттере» УЕФА.

Матч ЦСКА — «Ференцварош» проходил в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу венгерской команды.

«Ференцварош», набрав 4 очка, занимает третье место в турнирной таблице группы H Лиги Европы, ЦСКА (0) — четвёртое. Лидируют «Эспаньол» (7) и «Лудогорец» (6).