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«Краснодар» одержал победу в матче Лиги Европы с «Трабзонспором»

«Краснодар» одержал победу в матче Лиги Европы с «Трабзонспором»
Футбол / Лига Европы 0

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Трабзонспор» принимал «Краснодар». Встреча состоялась в Трабзоне на стадионе «Шенол Гюнеш» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий «Краснодара» Маркус Берг, отправив мяч в ворота соперника на 49-й минуте. В компенсированное время преимущество «быков» увеличил полузащитник Тонни де Вильена.

В другом матче 3-го тура «Хетафе» принимал «Базель». Встреча прошла в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч забил хавбек «Базеля» Фабиан Фрай на 18-й минуте.

Турнирная таблица группы C Лиги Европы после трёх туров

1. «Базель» — 7 очков
2. «Хетафе» — 6
3. «Краснодар» — 3
4. «Трабзонспор» — 1.

Лига Европы. Группа C. 3-й тур
24 октября 2019, четверг. 22:00 МСК
Трабзонспор
Трабзон, Турция
Окончен
0 : 2
Краснодар
Краснодар, Россия
0:1 Берг – 49'   0:2 де Вильена – 90+2'
Лига Европы. Группа C. 3-й тур
24 октября 2019, четверг. 22:00 МСК
Хетафе
Хетафе, Испания
Окончен
0 : 1
Базель
Базель, Швейцария
0:1 Фрай – 18'
Удаления: нет / Буа – 73'
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