«Краснодар» одержал победу в матче Лиги Европы с «Трабзонспором»

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Трабзонспор» принимал «Краснодар». Встреча состоялась в Трабзоне на стадионе «Шенол Гюнеш» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий «Краснодара» Маркус Берг, отправив мяч в ворота соперника на 49-й минуте. В компенсированное время преимущество «быков» увеличил полузащитник Тонни де Вильена.

В другом матче 3-го тура «Хетафе» принимал «Базель». Встреча прошла в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч забил хавбек «Базеля» Фабиан Фрай на 18-й минуте.

Турнирная таблица группы C Лиги Европы после трёх туров

1. «Базель» — 7 очков

2. «Хетафе» — 6

3. «Краснодар» — 3

4. «Трабзонспор» — 1.