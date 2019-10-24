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«Спортинг» обыграл «Русенборг» в матче Лиги Европы, ПСВ и ЛАСК сыграли вничью

«Спортинг» обыграл «Русенборг» в матче Лиги Европы, ПСВ и ЛАСК сыграли вничью
Футбол / Лига Европы 0

Лиссабонский «Спортинг» обыграл норвежский «Русенборг» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча проходила на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол был забит на 70-й минуте. Результативный удар на счету Янника Боласье.

В другом матче группы нидерландский ПСВ сыграл вничью с австрийским ЛАСКом. Встреча проходила на стадионе «Филипс» в Эйндховене и завершилась со счётом 0:0.

После 3 туров ПСВ по-прежнему возглавляет турнирную таблицу группы D, набрав 7 очков. «Спортинг» занимает 2-е место (6), ЛАСК — 3-е (4), «Русенборг» — на 4-м месте (0).

В следующем туре «Русенборг» будет принимать «Спортинг», а ЛАСК дома встретится с ПСВ. Оба матча состоятся 7 ноября.

Лига Европы. Группа D. 3-й тур
24 октября 2019, четверг. 22:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
1 : 0
Русенборг
Тронхейм, Норвегия
1:0 Боласье – 70'
Лига Европы. Группа D. 3-й тур
24 октября 2019, четверг. 22:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
0 : 0
ЛАСК
Линц, Австрия
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